Expert radí: Ako vybrať batoh na turistiku a čo všetko si treba všímať

Radí expert Lukáš Majerčák zo spoločnosti Intersport.

25. jún 2021 o 6:52 Róbert Kmeťo

Dnešná piatková poradňa v relácii MY športujeme je zameraná na tému turistika a predovšetkým na to, aký batoh na turistiku je pre naše potreby ten pravý.

Na naše otázky odpovedal expert Lukáš Majerčák zo spoločnosti Intersport.

Aj toto sa dozviete: Ako vybrať turistický batoh?

Čo všetko by sme si v obchode mali všímať

Ako si ho pri kúpe vyskúšať

Čo všetko by taký batoh mal obsahovať

Vypočujte si reláciu MY športujeme ako podcast:

Pozrite si reláciu MY športujeme ako videopodcast:

