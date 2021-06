Správna obuv na turistiku. Ako si vybrať a čo je dobré vedieť pred kúpou?

Radí expert Lukáš Majerčák zo spoločnosti Intersport.

18. jún 2021 o 6:30 Róbert Kmeťo

Dnešná piatková poradňa v relácii MY športujeme je zameraná na tému turistika a predovšetkým na to, ako vybrať vhodnú turistickú obuv. Na naše otázky odpovedal expert Lukáš Majerčák zo spoločnosti Intersport.

Aj toto sa dozviete: Ako si vybrať turistickú obuv?

Čo všetko by sme mali vedieť pred kúpou turistickej obuvi?

Ako sa starať o turistickú obuv?

Koľko stojí kvalitná turistická obuv?

Ako dlho by nám mala vydržať kvalitná turistická obuv?

Vypočujte si MY športujeme ako podcast:

https://anchor.fm/mysportujeme/embed/episodes/Ako-si-vybra-sprvnu-obuv-na-turistiku-a-o-by-ste-mali-pred-kpou-vedie-e12vlt8

Odoberajte podcast MY športujeme zadarmo:

Pozrite si MY športujeme ako videopodcast:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMYsportujeme%2Fvideos%2F926629548191551%2F&show_text=false&width=560&t=0

