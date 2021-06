Tornádová katastrofa postihla aj hráča HK Nitra, Sagan na Tour pokračuje!

29. jún 2021 o 6:40

V dnešnej časti sa dozviete aj to, kto sa dostal po strhujúcich dueloch do osemfinále ME vo futbale, ale aj kto strelil na slovenských trávnikoch behom 55 minút až 6 gólov.

