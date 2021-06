Ako si správne vybrať bežeckú obuv?

AKO NA TO

V relácii MY športujeme radí expert Rastislav Magna zo spoločnosti Intersport.

4. jún 2021 o 6:30 Róbert Kmeťo

Písmo: A - | A +

Dnešná piatková poradňa Ako na to v relácii MY športujeme je zameraná na tému behanie.

Konkrétne sme sa rozprávali o tom, na čo sa zamerať pri výbere bežeckej obuvi. Poradí nám expert Rastislav Magna zo spoločnosti Intersport.

Aj toto sa dnes dozviete: Ako si vybrať bežeckú obuv?

Na čo sa pri kúpe zamerať?

Prečo je dôležitá cena?

Čo všetko by som mal pred behom o sebe vedieť?

Článok pokračuje pod video reklamou

Vypočujte si MY športujeme ako podcast:

https://anchor.fm/mysportujeme/embed/episodes/Ako-vybra-beeck-tenisky-a-na-o-dva-pozor-pri-ich-kpe-e1249t0

Odoberajte podcast MY športujeme zadarmo:

Pozrite si MY športujeme ako videopodcast:

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMYregiony%2Fvideos%2F1694291637424330%2F&show_text=false&width=560&t=0

V minulých dieloch piatkovej poradne sme sa rozprávali všeobecne o bicykloch a hlavne o tom, ako si vybrať správny bicykel a či sa oplatí kúpiť e-bike. Tieto časti relácie MY športujeme nájdete tu:

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Oplatí sa kúpiť E-bike? Aké parametre by nás mali zaujímať? Pozrite si MY športujeme Čítajte

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako si vybrať správny bicykel? Pozrite si MY športujeme Čítajte

Všetky info o relácii + zoznam predchádzajúcich častí nájdete tu - MY športujeme - info.

______

Podieľajte sa na tvorbe MY športujeme a majte informácie o novinkách medzi prvými, stačí sa pridať do našej novej Facebook skupiny - MY športujeme.